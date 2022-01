Imposta di soggiorno 2022: online i tutorial per utilizzare il portale e versare la tassa

Le strutture ricettive, i proprietari di alloggi dati in affitto per le vacanze e i marina resort hanno a disposizione una piattaforma gratuita messa a disposizione dell’amministrazione comunale per la gestione dell’imposta di soggiorno.

Dal 2022, in base al nuovo regolamento comunale e alle disposizioni regionali, sono soggetti all’imposta di soggiorno anche i posti barca dei porti turistici riservati al transito e le locazioni di alloggi non superiori a 30 giorni (locazioni brevi). Altre modifiche riguardano le esenzioni per i bambini fino a 12 anni, anziché 16 anni, e la cancellazione dell’esenzione per i lavoratori dipendenti che soggiornano per lavoro nel comune di Scarlino.

Sul sito istituzionale (www.comune.scarlino.gr.it) sono a disposizione tutte le informazioni necessarie per i gestori delle strutture ricettive, dei marina resort e per i proprietari degli alloggi tenuti a corrispondere l’imposta. Nella sezione “Aree tematiche”, alla voce “Tasse – Imposta di soggiorno” è possibile consultare le norme e le tariffe, mentre nella pagina “Imposta di soggiorno: come utilizzare il software” sono a disposizione tre video tutorial e un manuale scaricabile in pdf per imparare a usare la piattaforma StayTour.

Chi concede in locazione alloggi, se ancora non si fosse registrato, deve obbligatoriamente farlo sul sul sito http://www.regione.toscana.it/-/comunicazione-locazioni-turistiche, specificando la provincia e il proprio Comune di pertinenza. Successivamente dovrà richiedere all’ufficio Tributi del Comune di Scarlino il rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma online gratuita messa a disposizione dall’amministrazione comunale inviando una mail a: m.vignali@comune.scarlino.gr.it, r.gherardini@comune.scarlino.gr.it o p.ion@comune.scarlino.gr.it. Nella mail dovrà essere riportata la denominazione dell’azienda o i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario dell’alloggio.

Il Comune di Scarlino ha aderito anche all’accordo stipulato tra Airbnb e Anci in base al quale il portale dedicato agli alloggi per le vacanze, a partire dal 2022, per chi ne farà richiesta, attiverà la raccolta digitale dell’imposta di soggiorno e si occuperà direttamente del versamento al Comune.