Verso le amministrative, Popolari insieme: “Valorizzare il turismo per far ripartire l’economia”

Matteo Di Marzo, coordinatore dei Popolari insieme per Grosseto, che alle prossime elezioni sosterrà il candidato a sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e Forza Italia, crede nel turismo ed auspica che “possa diventare il volano per far ripartire la nostra economia”.

I candidati nella lista di Forza Italia Michela Avino, Silvia Bicocchi, Deborah Coron, Amedeo Gabbrrielli si impegneranno affinché “la futura amministrazione inserisca il turismo come punto chiave del futuro progetto politico per valorizzare tutto il nostro territorio e la nostra città. Un punto saldo da cui ripartire al fine di far crescere il turismo, è importante concentrasti sul tessuto economico e favorire le imprese ricettive con agevolazioni, detrazioni e sburocratizzando quanto necessario per lo svolgimento delle loro attività“.

“E’ necessario trasformare il turismo da attività stagionale ad annuale ed è ciò a cui puntiamo, con uno sviluppo del turismo sportivo e rurale – terminano i candidati –. Varie sono le iniziative che potremmo portare avanti, tra cui la creazione della Carta Free del turista, una tessera interamente dedicata a chi visita il nostro comune con vantaggi nell’utilizzo del trasporto pubblico, entrate nei musei e centri culturali e percorsi nei nostri splendidi parci naturali. Come già sottolineato, l’attività dei giovani è la chiave dell’innovazione. Vista l’importante presenza di molti indirizzi scolastici improntanti sul turismo, vogliamo realizzare dei progetti che li coinvolgano e li rendano partecipi a 360 gradi, come l’ideazione di una strat up d’impresa nel campo della promozione turistica tramite l’utilizzo di supporti multimediali. Infine, sponsorizziamo la creazione del marchio ‘Grosseto in Toscana’. Un’idea che nasce per valorizzare i prodotti presenti nella nostra zona e promuoverli”.