Pop Corn Festival, annullata l’edizione 2020

Il Comune di Monte Argentario e l’associazione Argentario Art Day in conseguenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 ed in linea sia con i protocolli ad essa collegati che con le decisioni in materia di manifestazioni, hanno concordemente deciso che la 4° edizione di “Pop Corn Festival del corto”, in programma dal 23 al 26 luglio prossimi, è stata annullata.

Per il Comune e gli organizzatori è stata una decisione sofferta e imposta dall’emergenza del Coronavirus, ma anche guidata dal buon senso che induce innanzitutto ad anteporre la tutela ed il rispetto della pubblica salute, visto che una manifestazione come il Pop Corn Festival, fatto di vicinanza, socialità e contatto umano, coinvolge per sua natura molti addetti ai lavori e richiama all’Argentario, ormai da quattro anni migliaia di turisti e amanti del cinema.