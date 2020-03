“Ponyo sulla scogliera”: il film di Hayao Miyzaki proiettato in biblioteca

Sarà “Ponyo sulla scogliera” capolavoro d’animazione di Hayao Miyzaki, il film in programma giovedì 5 marzo alle 18 alla biblioteca “Italo Calvino” di Castiglione della Pescaia.

La proiezione costituisce il terzo appuntamento della rassegna “Il mare d’inverno”, un percorso cinematografico che fino al 26 marzo presenta una selezione di film sul mare, nato per dare continuità all’edizione 2020 della Festa del cinema di mare, il consolidato appuntamento di fine estate dedicato al rapporto tra l’uomo e il mare. Il cartoon sarà introdotto dallo sceneggiatore Alessio Brizzi.

Con questo lavoro, il regista Miyzaki conferma la sua forza poetica, capace di costruire mondi incantati, sospesi fra il vero e il fantastico. Al centro della trama troviamo Sosuke, un bambino di cinque anni che vive in cima a una scogliera e che – giocando sulla spiaggia sotto casa – trova Ponyo, una pesciolina rossa con la testa incastrata in un barattolo di marmellata. Sosuke la mette in salvo e tra i due nasce subito un legame forte tanto che Sosuke promette a Ponyo che si prenderà cura di lei. Ma il padre di Ponyo, la obbliga a tornare con lui nelle profondità dell’oceano. Ponyo vuole diventare umana ed è così determinata da tentare la fuga. Riusciranno un bimbo e una bimba, con amore e responsabilità, a salvare il mare e la vita stessa?

La rassegna proseguirà giovedì 12 marzo con “La tempesta perfetta”, film del 2000 di Wolfgang Petersen. In questo drama-thriller, tratto da una storia realmente accaduta, a Gloucester, nel Massachusetts, il capitano interpretato da George Clooney è in crisi: il suo peschereccio non trova più pesce, per questo un giorno decide di spingere la sua barca più lontano, alla ricerca di un banco più ricco. Il suo equipaggio è formato da uomini senza paura ma il mare può essere cattivo. Petersen racconta con tempi incalzanti l’attesa e il fatale naufragio. Il film sarà introdotto da Francesco Ciarapica (ore 21).

L’iniziativa, come la Festa del cinema di mare, è promossa dall’Aps M.Arte, Quelli dell’Alfieri con il sostegno del Comune di Castiglione della Pescaia; è inserita nel progetto Vivaio di Regione Toscana e Mibact con la collaborazione di Festival dei Popoli, Clorofilla Film Festival e il Club velico di Castiglione della Pescaia.

Ingresso gratuito.