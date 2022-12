Un nuovo ponte ciclopedonale a Fiumara, via libera al progetto: investiti 2 milioni

La Giunta comunale di Grosseto, nel corso della sua ultima seduta, ha approvato lo studio di fattibilità tecnico/economica per la realizzazione, all’interno dell’importante progetto della Ciclopista tirrenica, di un ponte sul canale emissario San Leopoldo (Fiumara) che sarà destinato al traffico ciclopedonale. L’importo dei lavori è di circa 2 milioni di euro.

“Una grandissima novità per il nostro territorio, una nuova infrastruttura che sorgerà in uno dei luoghi simbolo di Grosseto“. È quanto dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi, che proseguono: “Questo ponte, nuovo di zecca, attraverserà il canale San Leopoldo a Fiumara, creando quindi un collegamento diretto e funzionale con tutto il centro abitato di Marina di Grosseto e dintorni. L’opera, in metallo, sarà costruita secondo le più moderne tecniche e, ovviamente, in maniera sostenibile e in armonia con l’ambiente circostante. In particolare, l’attraversamento avrà una larghezza di 3,5 metri per una lunghezza di circa 80 metri“.

“Proseguiamo con grande determinazione – concludono Vivarelli Colonna e Ginanneschi – verso il traguardo di un territorio sempre più avanzato e interconnesso tra le sue vaste frazioni grazie ad un sistema di infrastrutture evoluto e sostenibile come questa struttura, che ovviamente potenzierà anche la rete di percorsi ciclopedonali della città”.