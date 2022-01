La Biblioteca della Ghisa si rinnova: realizzato l’angolo con la poltrona per l’allattamento

La Biblioteca dei Ragazzi, all’interno della Biblioteca della Ghisa di Follonica, prosegue il suo percorso di rinnovamento, con l’intento di diventare uno spazio sempre più accogliente e funzionale per i bambini e le bambine: dopo i nuovi arredi per i piccolissimi, gli scaffali ad altezza di bambino, i divanetti e le poltroncine colorate, dopo il murales dell’artista NiAn, che ha valorizzato la parete di fondo con una rappresentazione coloratissima sull’importanza della lettura, arriva oggi la poltrona per allattamento. La novità va a completare l’angolo della genitorialità, dove si trovano libri e riviste sull’educazione. Uno spazio per chi vuole allattare in tranquillità e comodità.

La biblioteca già da tempo ha messo a disposizione un fasciatoio per il cambio dei pannolini e con la nuova poltrona crescono i servizi per i più piccoli. In questo modo la struttura accoglie i bambini fin da neonati, in un ambiente sereno e rilassante, dove anche i bambini più grandi possono trovare tanti libri, giochi e matite, in un ambiente divertente e che incoraggia alla lettura precoce.

«Un passo alla volta – commenta l’assessore Barbara Catalani –. Come già anticipato settimane fa, la Biblioteca della Ghisa si rinnova un pochino alla volta. Abbiamo presente il progetto generale di rinnovamento, ma intendiamo portarlo a compimento gradualmente, non solo per consentire ai nostri utenti di prendere confidenza con il cambiamento, ma anche di aggiustare il tiro di volta in volta, sapendo che abitudini e necessità sono mutevoli. Pensiamo sempre di più a una biblioteca a servizio della propria comunità, capace di accogliere e di offrire ai suoi utenti un luogo di benessere. Nei prossimi mesi altre novità investiranno questo significativo luogo della città»