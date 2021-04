Verso le amministrative, nasce il polo liberale e riformista: “Contro ogni populismo”

Si sono riuniti i vertici locali di Azione, Italia Viva e Psi, che hanno concordato sulla necessità di attivare un percorso per la costituzione di un polo di ispirazione liberale e riformista, che possa presentarsi unito alle prossime elezioni amministrative per il Comune di Grosseto.

“Dall’incontro, è emersa una chiara volontà di collaborazione per un impegno amministrativo pragmatico e non solo ideologico, basato sulle competenze e la conoscenza dei problemi – si legge in una nota di Azione, Italia Viva e Psi -. Il dialogo si è aperto anche ad altre forze politiche, che hanno risposto positivamente all’appello e hanno espresso la volontà di prendere parte ai prossimi incontri”.

“Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ci indica la strada della serietà e della concretezza, condizioni quanto mai necessarie per il futuro del Paese. Condividendo questa impostazione abbiamo ritenuto doveroso che le forze politiche liberali e riformiste si coalizzassero in un percorso tanto ambizioso quanto necessario. In un momento in cui la fiducia nella scienza e nelle istituzioni si è resa ancora più cruciale, riteniamo non si debba perdere tempo con approcci populisti ricchi di propaganda, ma vuoti nelle idee, volti principalmente all’inseguimento del consenso popolare – termina il comunicato -. I cittadini che lavorano, producono e studiano hanno bisogno di una rappresentanza. Il nostro invito è adesso rivolto a loro, alle associazioni, alla cittadinanza e alle formazioni politiche che condividono questa impostazione. Aderiscano e contribuiscano alla formazione di programmi e all’espressione dei candidati. Da oggi ci siamo”.