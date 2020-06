Il Polo culturale “Pietro Aldi” torna ad accogliere i visitatori

Il Polo culturale “Pietro Aldi” di Saturnia si prepara per la riapertura. E’ fissata, infatti, per venerdì 19 giugno la ripresa delle visite nell’osservanza delle prescrizioni governative sul contenimento del Covid-19.

Gli orari di apertura del Polo culturale “Pietro Aldi” sono quelli indicati sul sito www.poloaldi.it

E’ questa un’occasione interessante sia per i maremmani che per i turisti per conoscere ed apprezzare, gratuitamente, oltre sessanta opere di Pietro Aldi che raccontano la storia del nostro risorgimento, splendidi ritratti di quel tempo.