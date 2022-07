19 nuovi poliziotti in Maremma: “Ulteriore impulso al controllo del territorio”

Dopo l’arrivo di 7 operatori, inviati dal Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno a febbraio di quest’anno, sono arrivati alla Questura di Grosseto questa settimana ulteriori 9 agenti di Polizia, di cui 6 tra agenti e agenti scelti e 3 agenti in prova, a rinforzo degli organici.

Tutti i nuovi poliziotti sono stati accolti dal Questore della provincia di Grosseto, Antonio Mannoni, che ha illustrato le tematiche di sicurezza che caratterizzano il territorio grossetano ed ha dato loro il benvenuto, con l’augurio di buon lavoro.

I 6 agenti e agenti scelti, provenienti da Milano, Prato, Firenze, Roma, Siena, Bologna, hanno lavorato in realtà ed uffici diversi, dove hanno maturato una prima esperienza professionale, da cui la Questura trarrà sicuro giovamento, mentre i 3 agenti in prova hanno appena finito di frequentare il 216° corso di formazione Allievi agenti nelle Scuole di Campobasso, Caserta e Nettuno.

I nuovi arrivati, nel corso dell’incontro con il Questore, hanno manifestato forte motivazione nell’affrontare il servizio che li attende nella nuova sede; essendo tutti di età molto giovane, in particolare i tre agenti in prova, appena usciti dal corso di formazione, contribuiranno inoltre ad abbassare ulteriormente l’età media degli agenti della Questura, apportando un contributo concreto al raggiungimento di risultati di sempre maggior rilievo da parte della Polizia di Stato nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Oltre ai 9 poliziotti appena assegnati, sono stati inviati in provincia di Grosseto altri 10 poliziotti aggregati appositamente per la stagione estiva, che rimarranno in Maremma fino alla fine di agosto, per incrementare i servizi di controllo del territorio, soprattutto nelle località di villeggiatura del capoluogo maremmano, per incrementare la sicurezza, la pacifica convivenza sul territorio e la percezione di sicurezza da parte dei grossetani. Gli stessi saranno inoltre costantemente impegnati nei servizi di ordine pubblico relativi ai numerosi eventi estivi.

A tutti i nuovi arrivati, il Questore ha rivolto parole di apprezzamento per il contributo che forniranno in Maremma e gli auguri per il prezioso servizio che svolgeranno al servizio dei cittadini