Giornata nazionale delle vittime della strada: la Polizia Stradale incontra gli studenti

Il 27 novembre si celebra il 75° anniversario della Polizia Stradale.

Tale circostanza costituisce l’ennesima occasione per promuovere tra i cittadini le attività svolte dalla Polizia di Stato ed il ruolo centrale della Specialità per la tutela della sicurezza stradale. Questi settantacinque anni di storia e di costante presenza sul territorio al servizio della collettività, testimoniati purtroppo anche dall’alto tributo fornito in termini di caduti in servizio, sono motivo di prestigio e di orgoglio per tutti gli appartenenti alla Specialità.

Questo appuntamento assume oggi anche un ulteriore valore vista la concomitanza con la Giornata nazionale delle vittime della strada. È un momento importante che impone una riflessione su quanto sia rilevante adottare durante la guida condotte consapevoli e corrette. L’elevato numero di incidenti che quotidianamente avvengono sulle nostre strade ha sempre come genesi un inappropriato comportamento umano: distrazione, velocità elevata, mancato rispetto della distanza di sicurezza e della segnaletica, sono solo alcuni dei tanti comportamenti azzardati che quotidianamente vediamo sulle nostre strade, commessi non solo dagli autisti di un qualsiasi veicolo, ma spesso anche dai pedoni.

La Polizia Stradale ricorda a tutti che sulla strada non si scherza. Guidare un veicolo dopo aver bevuto alcolici o aver assunto droghe, utilizzare il telefono cellulare o il tablet mentre si guida o si attraversa la strada, è estremamente pericoloso per sè e per chi si incrocia sul proprio percorso. In Italia, come per altro in altri Paesi europei, la sicurezza stradale è uno dei maggiori problemi da affrontare, soprattutto in previsione dell’obiettivo europeo di ridurre drasticamente il numero delle vittime entro il 2030, fino ad azzerarlo completamente entro il 2050.

Proprio in questa prospettiva, poiché la terza domenica di novembre ricorre anche “La giornata mondiale delle vittime della strada”, il 75° anniversario della Polizia Stradale sarà l’occasione per dedicare un ricordo alle vittime e per promuovere la sicurezza, allo scopo di migliorarla. Si ricorda che la Polizia di Stato è da sempre al fianco delle vittime e ai loro familiari grazie ad agenti che, opportunamente formati per fronteggiare situazioni particolarmente dolorose quali gli incidenti stradali o ferroviari, aiutano chi è sopravvissuto all’incidente o i familiari della persona deceduta a riprendere il controllo della propria vita e/o ad elaborare il lutto. Al fine di contribuire alla sensibilizzazione ed alla diffusione, soprattutto tra i giovani, di modelli comportamentali consapevoli in materia di circolazione stradale, anche la sezione della Polizia Stradale di Grosseto, in occasione della ricorrenza del 75° anniversario della riorganizzazione dei servizi di Polizia Stradale, sulle basi di un progetto oramai strutturato e collaudato, organizzerà nella giornata di lunedì 21 novembre, all’Isis Amiata Ovest di Arcidosso un incontro con gli studenti.

Sempre nell’ambito delle iniziative tese alla diffusione di messaggi educativi e di sostegno, si segnala che la Polizia di Stato ha elaborato un progetto denominato “Progetto corporate Polizia di Stato Thun S.p.A.” che prevede la possibilità di acquistare la classica statuetta raffigurante l’Angelo Thun con divisa operativa e moto della Polizia Stradale. Tale iniziativa si contraddistingue per la forte finalità solidale in quanto parte dei proventi delle vendite sarà devoluta a fondi assistenziali quali il Piano di assistenza continuativa “Marco Valerio” e la Fondazione “Lena Thun”.