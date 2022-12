Esce di casa con l’auto e si perde: la Polizia lo rintraccia e lo riaccompagna a casa

Vicenda a lieto fine per un uomo di circa 80 anni, che venerdì sera, 30 dicembre, dopo essere uscito da casa a bordo della sua auto, si è reso conto di avere perso l’orientamento e di non riuscire più a trovare la strada per fare ritorno nella sua abitazione.

L’uomo, come ha raccontato agli agenti della Questura che lo hanno rintracciato, aveva deciso di fare un breve giro “per prendere un po’ d’aria”, pertanto ha preso l’auto di sua proprietà e si è diretto fuori Grosseto.

Una volta arrivato nella zona di via Castiglionese, però, si è reso conto di avere perso l’orientamento e di non riuscire più a trovare la strada per fare ritorno e così ha deciso di chiedere aiuto. La sala operativa della Questura ha inviato immediatamente gli agenti della volante sul posto, i quali, dopo avere effettuato un’accurata ricerca nella zona segnalata, sono riusciti ad individuare l’auto parcheggiata al margine della strada di via Castiglionese. Gli agenti, dopo avere tranquillizzato l’uomo, hanno constatato che lo stesso si trovava in buone di salute e che in effetti si era perso solo a causa della scarsa conoscenza della zona; pertanto lo hanno riaccompagnato fino a casa facendogli strada con la macchina della Polizia.

L’uomo, giunto a destinazione, ha manifestato riconoscenza e gratitudine agli agenti della Polizia di Stato ringraziandoli per l’immediato intervento e per la professionalità mostrata.