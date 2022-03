Blitz della Municipale in un cantiere inattivo: identificati tre stranieri irregolari

Prosegue incessantemente l’attività del Reparto Nucleo operativo di sicurezza della Polizia Municipale di Grosseto, volta a contrastare le attività illecite finalizzare allo spaccio delle sostanze stupefacenti e più in generale al degrado urbano.

Oggi pomeriggio, gli agenti del Reparto, con l’ausilio delle unità cinofile, sono intervenuti in località “I crespi”, nella zona di Grosseto sud, dove si trova ormai da tempo un cantiere edile inattivo.

Durante il controllo, nel quale non sono tuttavia stati rinvenuti stupefacenti, è stata accertata la presenza all’interno della struttura di tre cittadini stranieri privi di documenti e comunque non in regola secondo la normativa vigente. Gli stessi sono stati condotti al Comando della Polizia Municipale per l’identificazione e gli accertamenti di rito.