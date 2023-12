Qualità della vita, Rifondazione Comunista: “Grosseto in declino per colpa di politica miope”

Grosseto. Rifondazione Comunista si esprime in merito al calo di posizionamento nella classifica della qualità della vita della città di Grosseto.

“Le cause di questo declassamento sono molteplici, come la mancanza di attenzione verso i problemi sociali dei più deboli ed un forte disagio giovanile, per altro ben raccontato nell’ottimo film ‘Margini’ del giovane regista Niccolò Falsetti – si legge in una nota di Rifondazione Comunista di Grosseto -. La politica di questa amministrazione è una politica miope, che basa la forza di una città soltanto sul consumismo e non su altre visioni, come ad esempio le libertà di espressione artistica bandite dal territorio comunale ed invitate a cambiare città”.

“Sul fronte declassamento pesano anche le soluzioni poco creative e poco credibili prese da un’amministrazione che ha badato tutto il proprio percorso lavorativo sulla spettacolarizzazione, senza tentare minimamente di cambiare nel profondo una città che si è invece definitivamente adagiata su un basso modello culturale, insufficiente soprattutto per i giovani che, terminato il loro percorso di studio – termina il comunicato -, sono costretti ad andarsene per trovare lavoro ed il loro spazio culturale e creativo.”