Congresso provinciale di Azione, nominato il nuovo consiglio direttivo: tutti i membri

Grosseto. Si è svolto venerdì 10 novembre il congresso provinciale di Azione Grosseto. Una sala gremita di persone e molti gli ospiti che sono intervenuti, una vera festa della politica.

I saluti si sono aperti con il presidente del Consiglio comunale di Grosseto, Fausto Turbanti, e sono proseguiti con Leonardo Culicchi, consigliere comunale di Grosseto appartenente al gruppo del Partito Democratico, Francesco Giorgi, segretario provinciale del Psi, l’ex Senatrice Francesca Scopelitti, presidente della “Fondazione internazionale per la giustizia Enzo Tortora”, l’ex senatore Giuseppe Esposito, Carlo De Martis, consigliere e capogruppo di Grosseto Città Aperta, Emanuel Cerciello, delegato regionale di Base popolare, Alessandro. De Carolis Ginanneschi, dei Liberali e Democratici europei, Michele Bottoni, dei Radicali Italiani. Si è aggiunto in seguito anche Gianni Chelini, sindaco di Capalbio.

L’assemblea ha approvato per acclamazione la mozione “Siamo Grosseto” del segretario uscente Francesco Grassi, che si riconosce nel segretario. Durante il suo intervento, Grassi ha analizzato i quattro anni di lavoro svolto dalla nascita di Azione Grosseto, sottolineando quanto di rilevante ci sia nella crescita degli organi territoriali, come i nuovi gruppi comunali di Orbetello, Massa Marittima, Scarlino, Follonica, e la presenza nelle amministrazioni di Magliano in Toscana e sul territorio di Gavorrano e Castell’Azzara.

Grassi si propone di “rafforzare ancor di più la presenza di Azione sul territorio dando un nuovo aspetto e maggiore orizzontalità alla segreteria ed al direttivo provinciale. L’impegno da subito a creare un nuovo coordinamento della città di Grosseto e la costruzione di una rete territoriale a partire dai 14 comuni che andranno al voto, dove vogliamo essere protagonisti e riferimento per una rete di liberali riformisti e progressisti che sappiamo essere sparsi nella società civile. Le passate esperienze ci hanno insegnato quanto importante sia circondarci di chi condivide con noi non solo obiettivi, ma metodo e valori. Crediamo che la politica sia prima di tutto servizio per la comunità, ascolto e capacità di visione. Crediamo che libertà significhi prima di tutto responsabilità ed impegno, crediamo nella giustizia ‘giusta’ e che la piena realizzazione del singolo individuo passi anche da un pieno avanzamento della società intera”.

Il direttivo provinciale

Sono stati eletti, insieme al segretario, i membri del direttivo provinciale: Luca Aldi (ex assessore e consigliere comunale di Orbetello), Roberto Alocci, Felicia Ammendola, Marco Azzolini, Paolo Bastianini, Maurizio Bizzarri (ex sindaco di Scarlino), Lorenzo Biagioni, Ludmila Deli, Fiorenzo Dionisi (ex consigliere comunale di Manciano), Nicoletta Di Pietro, Emilio Falletti, Fabrizio Ferrari (ex assessore del Comune di Massa Marittima), Tiziana Fratini, Paolo Giulietti, Giuseppe Monaci (ex assessore del Comune di Grosseto), Susanna Perin, Andrea Ruffaldi Chiara Tofanelli (Assessore ai lavori pubblici del Comune di Magliano in Toscana), Antonio Tronconi, Marina Valmarana,

L’esecutivo

Il segretario ha inoltre nominato l’esecutivo, che sarà costituito dai seguenti responsabili: Paolo Bastianini (Enti locali zona nord), Felicia Ammendola (Enti locali zona sud), Ludmila Deli (Organizzazione), Marco Azzolini (tesseramenti e comunicazione interna), Antonio Tronconi (Comunicazione e rapporti con la stampa,) Lorenzo Biagioni (Responsabile Under 30). Giuseppe Monaci è stato indicato dall’assemblea come presidente dell’assemblea provinciale.