“L’Italia vincente”: la campagna di Fratelli d’Italia fa tappa in città

Follonica (Grosseto). Prosegue il tour maremmano della campagna estiva “L’Italia vincente” da parte di Fratelli d’Italia. Domani mattina, venerdì 25 agosto, alle 10.00, il partito sarà presente, con un banchetto, assieme al deputato e coordinatore regionale, l’onorevole Fabrizio Rossi, al mercato settimanale di Follonica.

“Questa di Follonica – dichiara il coordinatore provinciale Luca Minucci – è la quarta tappa maremmana della campagna nazionale partita lo scorso 8 agosto, che ha visto toccare oltre 250 località turistiche italiane”.

“Anche a Follonica – spiega il deputato Fabrizio Rossi – il nostro partito sarà presente in mezzo alla gente. Incontreremo residenti e turisti per consegnare il nostro opuscolo nel quale vengono sintetizzate le cose fatte dal Governo Meloni in questi 10 mesi, ma soprattutto cercheremo di parlare e ascoltare i cittadini. Anche questo, è un modo tangibile per fare politica seria. Una politica, la nostra, che ascolta le problematiche del territorio, per poi cercare di dare risposte e risolvere problemi”.

Con l’onorevole Fabrizio Rossi, saranno presenti il coordinatore provinciale Luca Minucci, il presidente del circolo di Follonica Agostino Ottaviani, i consiglieri comunali follonichesi Danilo Baietti e Sandro Marrini e i dirigenti provinciali e locali di Fratelli d’Italia.