Via Almirante, Simiani: “Il Ministro Piantedosi prenda posizione”

“Domani il Ministero dell’Interno dovrà prendere una posizione ufficiale sulla farneticante decisione della Giunta comunale di Grosseto di intitolare due strade vicine ad Enrico Berlinguer e Giorgio Almirante. Verrà infatti discussa in Commissione Affari costituzionali della Camera l’interrogazione che ho depositato sulla vicenda”: è quanto dichiara Marco Simiani, deputato del Pd, annunciando la calendarizzazione dell’atto per giovedì 23 marzo.

“Ricorre proprio oggi l’anniversario della strage di Maiano Lavacchio, in provincia di Grosseto, dove nel 1944 furono uccisi 11 giovani che si erano rifiutati di arruolare nelle fila della Repubblica Sociale. Fu Giorgio Almirante, allora funzionario del Governo fascista, a firmare manifesti di condanna a morte simile a quello di Maiano Lavacchio. Per il nostro territorio si tratta di una ferita ancora aperta: dedicargli una via in nome della pacificazione è un affronto insostenibile alla memoria delle vittime ed alla nostra comunità. Mi auguro che il Ministero dell’Interno fermi questa scelta”, conclude Marco Simiani.