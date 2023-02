Noad: incontro di formazione in sala Pegaso con la coordinatrice nazionale del comitato

Grosseto. Il comitato grossetano Noad (“NO ad ogni autonomia differenziata”) invita la cittadinanza ad un pomeriggio di formazione/informazione con la coordinatrice nazionale del comitato, la professoressa Marina Boscaino. L’incontro avverrà nella sala Pegaso in piazza Dante, mercoledì 1° marzo, dalle 15.30 alle 18.

L’incontro

“Sarà un’occasione per poter riflettere sul quadro complessivo dei cambiamenti strutturali della Repubblica ai quali andiamo incontro, con lo stravolgimento definitivo dell’equilibrio dei poteri e la convalida della torsione autoritaria già in atto – si legge in una nota del Noad -. Infatti, non ci si rende conto di quanto le ripercussioni sulle condizioni di vita delle persone siano di portata devastante sul piano dei diritti sociali e delle garanzie democratiche; ogni elemento disgregatore aggrava una situazione già evidenziata da tutti gli indicatori, che ci restituiscono l’immagine di una società intrisa di solitudine e di incertezza, dominata da un pensiero incentrato sulla competizione. Interverranno Maurizio Buzzani, portavoce provinciale del Noad del Partito di Rifondazione Comunista, e Giuseppe Follino, per i Cobas Scuola. Vi aspettiamo numerosi!”.