Scuola di via Monte Bianco, la Lega: “Opposizione spara nel mucchio, fiducia in Amante”

Grosseto. “Che l’opposizione chieda le dimissioni di un assessore è una ‘non notizia’, che invece la minoranza spari a caso cavalcando il legittimo disagio e la preoccupazione delle famiglie lo è molto di più”.

Così il commissario provinciale della Lega Andrea Ulmi ed il segretario intercomunale di Grosseto Alessandro Bragaglia di fronte alle richieste di dimissioni dell’assessore Angela Amante avanzate dall’opposizione.

“L’assessore Amante ha la nostra piena e completa fiducia – sostengono Ulmi e Bragaglia –, le minoranze evidentemente non si rendono conto che nelle deleghe all’istruzione non rientrano quelle sull’edilizia scolastica. È evidente che di fronte ad un contributo per costruire ex novo una scuola migliore e più accogliente l’assessorato ai lavori pubblici pianifica la realizzazione e le soluzioni strutturali e quello all’istruzione decide in base a queste. Nessuno può pensare che un disagio non si crei nei prossimi mesi, ma quello su cui l’amministrazione sta lavorando è affinché questo sia il minore possibile per studenti, insegnanti, personale della scuola e famiglie. Se l’opposizione ha tutte le soluzioni in mano che le tiri fuori anziché sparare nel mucchio e creare allarmismo, cosa che peraltro sta facendo da settimane, dando un contributo fattivo, ma è evidente che non le ha”.

Sull’assessore Amante la Lega è chiara. “Sta lavorando bene con grande disponibilità nei confronti di tutti – concludono Ulmi e Bragaglia -. In meno di due anni ha risolto molte situazioni che aveva ereditato e che andava o indietro nel tempo e sta lavorando su altre. Non vediamo perché debba essere messa in dubbio su un’opera straordinaria su cui l’amministrazione sta lavorando, come è giusto che sia, in maniera collegiale”.