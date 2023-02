Verso il congresso del Pd: Stefano Bonaccini fa tappa a Grosseto

Grosseto. A causa di un impegno istituzionale per lo sbarco della Ong Ocean Viking a Ravenna, l’evento con Stefano Bonaccini a Grosseto è spostato a mercoledì 22 febbraio.

“Il coordinamento della provincia di Grosseto a sostegno della candidatura di Stefano Bonaccini comunica con grande rammarico che è stato annullato l’evento che era in programma sabato 18 febbraio alle 12.30 alla Sala Eden – si legge in una nota -. Un impegno istituzionale, nella sua qualità di presidente della Regione Emilia Romagna, generato dallo sbarco della Ocean Viking a Ravenna, ha di fatto reso impossibile l’evento che contava già quasi 200 prenotazioni solo a pranzo, a cui si sarebbero unite altre persone per assistere all’incontro con Stefano Bonaccini e Valentina Mercanti. Stefano Bonaccini si scusa con tutte le persone che avevano già prenotato per il pranzo, ma ci ha dato la disponibilità, insieme alla nostra candidata alla segreteria Pd della Regione Toscana Valentina Mercanti, di venire a Grosseto il giorno mercoledì 22 febbraio alle ore 12.00 nella sala Pegaso del Palazzo della Provincia di Grosseto per un incontro insieme alla stampa, aperto al pubblico”.

“Alla fine sarà possibile salutare Stefano e Valentina con un aperitivo nel locale Il Vermuttino in pazza Dante – termina il comunicato -, a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare”.