Superbonus, Simiani: “Meloni fa fallire imprese per decreto nel silenzio di Lega e Forza Italia”

Roma. “Il Governo Meloni in pieno delirio di onnipotenza, ha appena approvato un decreto per far fallire migliaia di imprese”: è quanto dichiara Marco Simiani, capogruppo del Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio, sul provvedimento licenziato ieri dal Consiglio dei Ministri che blocca l’acquisto dei crediti edilizi da parte degli enti locali.

“Quello che è sconvolgente è che fino ad oggi esponenti della maggioranza, governatori e consiglieri delle Regioni guidate dalla destra, avevano promesso acquisti da parte degli enti locali. Per mesi Fratelli d’Italia è sceso in piazza cavalcando le richieste delle imprese del settore. Adesso tutto tace: la premier decide di affossare aziende e lavoratori di un settore fondamentale per il Pil del Paese, mentre Salvini e Berlusconi si accodano“: conclude Marco Simiani.