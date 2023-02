Sanità, Rossi: “Gli Oss sono figure fondamentali, ma le assunzioni sono bloccate”

“In un sistema sanitario dove l’invecchiamento della popolazione è una costante ormai condizionante, la medicina geriatrica la farà da padrone nei livelli di assistenza. Ma chi conosce bene e lavora nel comparto della sanità, sa benissimo che la geriatria è quasi sempre rappresentata da paziente anziani e con cronicità multiple, in cui la predominanza dei livelli di assistenza è legata ai bisogni della persona, come l’igiene, la pulizia, l’alimentazione, la mobilità, e molto altro“: a dichiararlo è il deputato grossetano di Fratelli d’Italia e coordinatore regionale, l’onorevole Fabrizio Rossi.

“Il paziente cronico – commenta Rossi – è un paziente ‘particolare’, che necessita di una gestione con tempi di assistenza più lunga, dove sono proprio le prestazioni di natura meno specificamente sanitaria, ma più assistenziale, come quelli svolti dagli Oss, che dettano i tempi. Così, a fianco di medici e infermieri, si ha sempre più bisogno anche di un’altra figura importantissima nella catena sanitaria, come quella dell’operatore socio sanitario. La conseguenza di tutto questo è che l’Oss diventa figura importante di questo sistema ed è presumibile che, per gli anni a venire, l’assunzione di queste figure dovrà essere sempre numericamente più rilevante, visto anche l’aumento dell’invecchiamento della popolazione”.

“Ma, a fronte di necessità sempre più incombenti di queste figure professionali – prosegue il deputato di Fratelli d’Italia -, l’Oss attualmente è una specie di figura professionale trasparente, quasi senza identità nel sistema sanitario e con un mansionario molto limitato, quando invece sarebbe opportuno che fossero riconosciute agli stessi Oss altre mansioni complementari e ben definite. Gli Oss, a differenza di altre figure sanitarie come infermieri e medici, i quali hanno albi e ordini professionali, non hanno propri responsabili diretti e non sono dotati di un proprio Albo. Quindi, non esistono carriere che possano incentivare la professionalità di questi operatori, quando invece sarebbe opportuno che anche questo ruolo professionale ne avesse”.

“Nella nostra regione, lo scorrimento delle graduatorie per le assunzioni di Oss oramai è ferma da tempo. Le Asl toscane, compresa la sud-est, da tempo non stanno assumendo più nessuno e la scadenza di tali graduatorie si fa sempre più vicina, con il rischio, una volta scadute, di paralizzare tutto il sistema assistenziale sanitario della Toscana. Pertanto, vista l’attuale situazione, urge un intervento immediato affinché vengano prorogate le scadenze delle graduatorie in essere: bandire un nuovo concorso sarebbe molto più lungo e dispendioso sia in termini di tempo che di denaro. Quindi, è tempo che la Regione Toscana provveda alle assunzioni di queste importantissime figure professionali, delle quali i tanti anziani e tanti malati hanno bisogno nel nostro territorio”, conclude Fabrizio Rossi.