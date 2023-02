Gazebo e proiezione del dibattito Bonaccini – Schlein: il Pd si prepara alle primarie

Castel del Piano. Le primarie per la scelta del segretario nazionale e di quello regionale si avvicinano e per garantire una corretta informazione degli elettori e per cercare di avere una bella partecipazione alle votazioni di domenica 26 febbraio, il Partito Democratico di Castel del Piano si mobilita.

Le iniziative

“Abbiamo pensato a due momenti – dichiara il segretario Federico Badini -. Domenica saremo in piazza Garibaldi con il nostro gazebo, dalle 10.30 alle 12.30, per informare i cittadini sulle proposte di Schlein e Bonaccini, e di Fossi e Mercanti per il livello regionale, oltre che per dare una mano a chi deve o vuole iscriversi online per partecipare. Lunedì sera, invece, apriremo le porte del circolo per guardare insieme l’unico dibattito previsto tra Schlein e Bonaccini, previsto alle 20.30.>

L’obiettivo del Pd di Castel del Piano è quello di mantenere alta l’attenzione sul voto del 26 febbraio. “Avremo tre seggi: uno fisso a Castel del Piano, in sala consiliare, dalle 8 alle 20; uno a Montegiovi, dalle 8 alle 13, e uno a Montenero, dalle 14 alle 20. Vogliamo favorire la partecipazione – prosegue il segretario dem – dando a tutti la possibilità di venire a votare”.

“Tutto questo è possibile grazie alla voglia e alla disponibilità dei ragazzi del direttivo e degli storici militanti – conclude Badini -. Fare politica così, stando insieme e divertirsi, discutendo e affrontando i problemi nazionali e del territorio, dà un senso al nostro impegno”.