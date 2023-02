Sanità, Simiani: “Università fondamentali per potenziare l’offerta territoriale”

Grosseto. “L’Università deve essere parte integrante dell’offerta sanitaria di ciascuna area vasta, non solo come percorso formativo, ma anche per promuovere l’inserimento lavorativo delle risorse umane. E’ necessario che le figure professionali formate sul territorio vengano utilizzate adeguatamente e valorizzate dalla sanità locale, oggi in grave difficoltà per la mancanza di specializzandi e medici. Il documento di programmazione integrata dell’Area Vasta Sud est, tra l’Azienda ospedaliero-universitaria senese e l’Azienda Usl Toscana sud est, in sinergia con Estar e la Regione Toscana, siglato nelle scorse settimane, è quindi un progetto fondamentale che va attuato con efficacia e proposto in altre realtà”: è quanto dichiara Marco Simiani, deputato grossetano del Pd, sul convegno “Gli obiettivi della sanità toscana: le esperienze dell’Azienda Usl Toscana sud est nella sanità territoriale, nell’emergenza urgenza, nella Continuità assistenziale”, in programma oggi, giovedì 16 febbraio, a Grosseto.