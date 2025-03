L’opposizione: “Il Comune non ringrazia i produttori per il buffet, comunicazione istituzionale pessima”

Pitigliano (Grosseto). “Chiediamo alla maggioranza di mettere la faccia di fronte a affermazioni fuori luogo e sottolineiamo la nostra totale estraneità ad un approccio che riteniamo oltremodo disgregante”.

Questa la nota del gruppo consiliare di opposizione Insieme per Pitigliano sulle polemiche esplose sulla comunicazione istituzionale del Comune di Pitigliano.

“Quanto accaduto nei giorni scorsi nella comunicazione istituzionale del Comune di Pitigliano è semplicemente inaccettabile – continua il comunicato -. La risposta pubblicata su Facebook dall’account ufficiale ‘Comune di Pitigliano’ in merito al buffet offerto durante un evento pubblico ha lasciato tutti increduli, non solo per il tono inadeguato, ma soprattutto per il contenuto. Il Comune ha scritto che non vede motivo di ringraziare i produttori e gli operatori del territorio che hanno contribuito all’organizzazione di un buffet per un evento organizzato dall’amministrazione poiché il servizio era stato pagato. Il piccolo coffee break richiesto, grazie alla disponibilità di produttori e commercianti, si è trasformato in un vero e proprio buffet, ricco di eccellenze locali, che ha ricevuto i complimenti degli ospiti. Un servizio reso con cura e professionalità, un gesto che ha fatto fare bella figura al Comune di Pitigliano e che, in qualsiasi contesto civile, avrebbe, non solo meritato, ma sicuramente ricevuto un plauso”.

“Un ringraziamento può anche sfuggire, ci mancherebbe, ma l’unica cosa che si è sentita in dovere di dire l’amministrazione, in risposta a chi ha fatto notare la dimenticanza, è stata che un ringraziamento non era proprio necessario – prosegue l’opposizione -. Anche quando si paga un caffè al bar si dice ‘grazie’, per la cortesia, per la disponibilità, per la qualità del servizio reso. La cosa ci lascia davvero attoniti, tanto più che quanto si legge è scritto dall’account ufficiale del Comune di Pitigliano, un profilo che rappresenta tutti, compresi noi consiglieri di opposizione. L’amministrazione ha un consigliere delegato alla comunicazione, una ditta esterna incaricata della gestione istituzionale e l’accesso diretto del sindaco alla pagina Facebook. Chiediamo di sapere chi ha scritto il commento e anche chi lo ha autorizzato. Qualcuno si è fatto prendere la mano. Ma in questa vicenda il riferimento non può che essere l’assessore al turismo, che dalle foto pubblicate è stata la padrona di casa dell’evento. Possibile che quello che è stato scritto rappresenta davvero il pensiero dell’assessore e di tutta l’amministrazione?”.

“Purtroppo questa è solo l’ultima situazione incresciosa che Pitigliano si trova ad affrontare. Il paese è fermo da mesi su un livello di discussione sempre più basso, in un paese dove il distacco tra amministrazione e cittadini è sempre più evidente, dove si tende ad alimentare una divisione del tessuto sociale del territorio, dove le associazioni lanciano segnali di disagio, ma restano inascoltate – prosegue il comunicato –. Gli esempi solo dell’ultima settimana: nessuno ha informato nessuno della presenza a Pitigliano del direttore generale dell’Asl, un incontro che poteva essere un momento di confronto fondamentale sulla sanità locale. Nessun consigliere è stato avvisato di una riunione cruciale sulle energie rinnovabili, proprio in un momento in cui il nostro territorio è al centro di scelte decisive. E per finire, notizia di queste ultime ore, l’idea di trasferire gli uffici dell’Unione dei Comuni dal centro del paese ai locali della Banca nella zona artigianale in località Il Piano non più, quindi, raggiungibile a piedi. E mentre questa amministrazione alimenta scontri sterili, perdiamo di nuovo un’altra occasione non partecipando al bando Pnrr per l’accessibilità ai musei”.

“La promessa della ‘sanità a km 0’ è sparita nel nulla dopo essere stata sbandierata in campagna elettorale. Il campo da basket e da padel, tenuti per due anni nelle promesse del documento unico di programmazione, quest’anno sono scomparsi definitivamente. Il clima in paese è ormai compromesso e nessuno nella maggioranza sembra volerlo risanare – termina la nota -. Tempo fa, in Consiglio comunale, un assessore disse che fare opposizione ‘è svilente”‘ Ecco, probabilmente, grazie soprattutto all’atteggiamento di alcuni suoi colleghi, si starà rendendo conto che oggi è svilente essere in maggioranza e passeggiare per Pitigliano respirando questo clima”.