Asp Piccolomini Sereni, l’opposizione: “Anomalie nel bilancio, il Comune chiarisca”

Sorano (Grosseto). I consiglieri comunali Luciano Nucci e Giorgio Giulietti hanno presentato un’interrogazione consiliare a risposta orale per fare chiarezza su un’anomalia contabile riscontrata nel bilancio della Asp Piccolomini Sereni risalente al 2023. Il tema sarà discusso nella prossima seduta del Consiglio comunale di Sorano, con l’obiettivo di ottenere risposte precise dall’amministrazione.

Dalla documentazione acquisita emerge che, nella relazione sulla variazione al bilancio preventivo 2024, il presidente della Asp ha segnalato una “sopravvenienza passiva” per l’importo di 34.000 euro. Questa somma era inizialmente indicata come credito nel bilancio consuntivo 2023, sotto la voce “Convenzione congregazione religiosa“, ma successivamente è stata ritenuta inesistente o inesigibile.

Questo cambiamento ha sollevato dubbi tra i consiglieri, i quali hanno chiesto all’amministrazione di verificare se l’iscrizione della somma tra i crediti del bilancio 2023 sia stata effettuata correttamente e per quale motivo, nel bilancio di previsione per il triennio 2024-2026, la stessa somma fosse stata inserita tra i costi di gestione prima della chiusura del bilancio 2023.

Inoltre, si vuole chiarire se corrisponda al vero che tale importo sia dovuto annualmente alla congregazione religiosa in base a un accordo stipulato il 15 dicembre 2022. A tal proposito, i consiglieri hanno chiesto se sia stata avviata una verifica da parte del consiglio della Asp per determinare l’effettiva natura della somma e comprendere perché un importo previsto come costo di gestione sia stato poi classificato come credito nel bilancio consuntivo 2023.

“La trasparenza nella gestione dei conti pubblici è essenziale per garantire una corretta amministrazione delle risorse – dichiarano i consiglieri Nucci e Giulietti – ed è doveroso fare chiarezza su questa anomalia contabile. Confidiamo in una risposta puntuale da parte dell’amministrazione nella prossima seduta consiliare”.