Variazione di bilancio, la minoranza: “Passata la paura la maggioranza diventa arrogante”

Pitigliano (Grosseto). “Finalmente questa sgangherata maggioranza (poca maggioranza), che amministra o dovrebbe amministrare Pitigliano, getta la maschera e diffonde un comunicato a dir poco ridicolo che dimostra tutto il livore e la rabbia che la nostra opposizione puntuale e precisa le crea”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il gruppo di opposizione Insieme per Pitigliano.

“Fino a sabato mattina ‘se la facevano sotto’ perché avevano una paura fottuta di non approvare la variazione di bilancio che in un mese non erano riusciti a mettere insieme – continua la nota -. ‘Tutto sbagliato, tutto da rifare’, direbbe qualcuno. Ma la maggioranza è arrivata a questo ultimo giorno, cantando e ballando al grido ‘tutto va bene’. Invece bene non andava nulla, come già abbiamo denunciato, dal momento che sono stati costretti a ritirare un provvedimento sbagliato sia nei numeri che nell’indirizzo politico e si sono presentati in Consiglio comunale con un documento di bilancio completamente sballato. Certo, capiamo che non fa piacere essere presi con le mani nella marmellata ed invece, caro vicesindaco, se ne faccia una ragione. Questo è uno dei ruoli dell’opposizione. E quando lo stesso vicesindaco, intervenendo in Consiglio (anche questo evento raro), afferma che ‘essere minoranza è svilente’ mostra tutto il suo modo di intendere i rapporti.

“‘Chi lavora sbaglia’, dicono ancora nel comunicato che si sono precipitati a diffondere dopo lo scampato pericolo – prosegue il comunicato -. È vero, rispondiamo noi, loro sbagliano molto, anzi quasi sempre. Basta verificare il clima che sono riusciti a creare all’interno degli uffici comunali e nei rapporti con la popolazione. Basta vedere il seguito che hanno nelle loro apparizioni e nelle iniziative pubbliche. Vedi, ultimo esempio, il convegno sull’olio e sul turismo ad esso legato, di qualche giorno fa. Ed infine parlano di cortesia istituzionale. Dal loro comportamento emerge un fatto certo: non la conoscono nemmeno lontanamente. Non sanno addirittura di cosa parlano. È vero, alcuni di noi, in una passata amministrazione, hanno pagato una multa erogata dalla Corte dei Conti per un errore in buona fede del dirigente dell’Ufficio Ragioneria nell’applicare una norma, da poco inserita, della quale però ci siamo assunti la responsabilità di questa azione senza avvalerci del nostro diritto di rivalsa su chi, in buona fede, aveva ritenuto di non applicare quella nuova norma. Non si è trattato allora di tentare di spendere soldi che non avevamo, come qualcuno in questi giorni ha tentato di fare a Pitigliano”.

“Forse l’euforia di essere riusciti a varare una semplice variazione di bilancio ha confuso le idee della maggioranza che amministra Pitigliano – termina il comunicato –, tanto da definire questi sette anni e mezzo di loro amministrazione ‘una buona amministrazione'”.