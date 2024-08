Bomba d’acqua, l’opposizione: “Necessari interventi urgenti contro nuovi allagamenti”

Pitigliano (Grosseto). “Le immagini dei danni causati dalla ‘bomba d’acqua’ a Pitigliano sollevano preoccupazione e obbligano a riflessioni importanti”.

A dichiararlo, in un comunicato sono i consiglieri comunali del gruppo di opposizione Insieme per Pitigliano: Pier Luigi Camilli, Emilio Celata, Francesco Maria Gorini, Mario Testa.

“I cambiamenti climatici e i loro effetti impongono un approccio diverso per affrontare le emergenze. Per il nostro paese, data la sua particolare conformazione, non bastano più gli interventi tradizionali, come griglie e tombini, come si è fatto per tanti anni. È necessario un progetto complessivo che riesca a incanalare le acque che dalla parte alta del paese si scaricano sullo scoglio. Non si può più aspettare – sottolineano i consiglieri -. È indispensabile un’iniziativa forte da parte dell’amministrazione, capace di coinvolgere la Regione ed eventualmente i Ministeri competenti, per trovare i fondi e le capacità tecniche necessarie ad avviare questo fondamentale progetto. Si tratta di una priorità assoluta, anche a costo di rimandare qualche spesa poi non così necessaria. Serve coraggio e la consapevolezza che questo problema non può più essere rinviato”.