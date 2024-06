Verso le amministrative, il Movimento 5 Stelle: “Non parteciperemo, ecco perchè”

Sorano (Grosseto). “Dopo l’esperienza dei 10 anni in Consiglio comunale e dopo un periodo di infruttuosa interlocuzione con le altre realtà della politica locale, il gruppo del Movimento 5 stelle di Sorano ha deciso di rimanere fuori dalla contesa elettorale, nel pieno rispetto dei propri valori e del voto dei nostri elettori, un mandato per rappresentare il cambiamento. Ma restiamo al lavoro, anche fuori dai palazzi”: a dichiararlo è Alessandro Marcucci, iscritto al gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle.

Marcucci lascia poco spazio ai dubbi sul futuro: “Ci siamo e ci saremo, lavoreremo per mantenere alto il livello di attenzione sulle necessità dei soranesi e di Sorano, un paese con potenzialità enormi, anche se purtroppo inespresse, e un meraviglioso capitale umano e paesaggistico, storico e naturalistico”.

Marcucci non nasconde la delusione dopo questi mesi di campagna elettorale: “Riteniamo persa per l’ennesima volta – fa notare – l’occasione di un dialogo con le altre parti politiche del territorio, un dialogo volto alla formazione di una nuova classe dirigente che potesse guidare Sorano nei nuovi, imprevedibili, anni a venire. Abbiamo assistito invece, da parte delle altre liste candidate, ai soliti giochi sporchi, sotterfugi, intrighi, menzogne, litigi per le poltrone. Addirittura il Partito Democratico ha prima tentato di adescare alcuni di noi a mezzo social senza chiederci un incontro ufficiale, abbandonando poi anche la maggioranza di cui ha fatto parte per tante legislature. La solita vecchia, becera politica”.

“Il nostro gruppo – prosegue l’esponente del Movimento 5 Stelle di Sorano – sta osservando tuttavia con genuina curiosità questa campagna elettorale e passeremo ai raggi X il programma della nuova amministrazione comunale che avrà l’onore e la responsabilità di guidare Sorano per i prossimi cinque anni”.

Infine, un appello ai cittadini: “L’invito per tutti è partecipare, presto avvieremo una campagna online e cartacea per il salario minimo, un’ulteriore occasione di incontrarci e parlare del nostro territorio. Anche il coordinatore provinciale Olivotto sostiene la scelta del gruppo di non candidarsi alle elezioni. Si invitano tutti i cittadini soranesi e del territorio ad iscriversi al gruppo territoriale per costruire insieme un nuovo percorso civico dal basso, ma forte della presenza di tanti portavoce in tutti i livelli istituzionali” conclude Marcucci.