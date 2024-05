Fratelli d’Italia: “Il nostro partito è solido, sosteniamo con convinzione la Giunta”

Manciano (Grosseto). “All’interno dell’amministrazione comunale di Manciano, Fratelli d’Italia è ottimamente rappresentata dagli assessori Daniela Vignali e Andrea Caccialupi, i quali rappresentano l’anello di congiunzione tra il partito che fa riferimento a Giorgia Meloni e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mirco Morini”: è quanto afferma in una nota il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Luca Minucci.

“Non accettiamo e non permettiamo – tuona Minucci – che nessuno possa mettere in discussione la nostra lealtà e coerenza nel sostegno all’attuale Giunta comunale. Il nostro partito, nè tanto meno i nostri esponenti politici, non sta al fianco di chi un giorno banchetta con Nardella, candidato alle europee nel Pd, e il giorno successivo si ritrova a sostenere esponenti del centrodestra. Noi siamo un partito che delle varie ambiguità ne facciamo volentieri a meno, così come non gradiamo quelli che da una parte lavoravano con l’amministrazione comunale, mentre dall’altra imbastivano trame con l’opposizione e al sinistra”.

“Attualmente – spiega Minucci – stiamo lavorando all’interno del circolo mancianese di Fratelli d’Italia per trovare un nuovo responsabile territoriale. Pertanto, fino a che non sarà nominato il nuovo responsabile, l’unica voce ufficiale per tutto il comprensorio mancianese sarà quella proveniente dal coordinamento provinciale e dal sottoscritto”.

“Pertanto, si metta l’anima in pace chi vorrebbe creare crepe che di fatto non esistono all’interno di Fratelli d’Italia. Noi siamo e saremo in maniera granitica sempre al fianco del sindaco Morini e della Giunta di questa amministrazione comunale, consapevoli del nostro ruolo, con la quale lavoreremo assieme per favorire i contatti con il Governo nazionale e per raggiungere i maggiori obiettivi possibili utili per tutta la comunità mancianese”, conclude Luca Minucci.