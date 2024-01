Pale eoliche, la minoranza: “Consiglio comunale urgente per informare i cittadini”

Pitigliano (Grosseto). Il gruppo consiliare “Insieme per Pitigliano“, minoranza in Consiglio comunale di Pitigliano, sulla vicenda relativa al progetto di installazione di sei pale eoliche nel territorio del comune ha chiesto “la convocazione urgente di un Consiglio comunale per informare i cittadini sulla reale portata del progetto e sulle possibili ricadute nell’equilibrio ambientale del territorio. Un territorio che deve la sua particolarità e unicità proprio ad un ambiente che ha pochi esempi nella regione”.

I consiglieri della lista “Insieme per Pitigliano” chiedono inoltre “perché l’amministrazione, pur essendo già a conoscenza del progetto, non abbia ritenuto importante coinvolgere e informare i cittadini. Il gruppo ‘Insieme per Pitigliano’ è da sempre impegnato a garantire la partecipazione attiva dei cittadini nei processi decisionali che riguardano il territorio. Solo un’informazione trasparente e puntuale può aiutare tutti ad avere una idea chiara sul progetto”.

“Ora – concludono i consiglieri – aspettiamo una risposta“.