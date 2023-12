Il Pd replica a Galli: “Non accettiamo la morale da chi governa male con Fratelli d’Italia”

Grosseto. La segreteria provinciale del Partito Democratico si è riunita dopo le festività “per analizzare le conseguenze nefaste prodotte dalla manovra del Governo Meloni sulla Toscana e sulle comunità periferiche, come quella della nostra provincia”.

“In quell’occasione è stata dibattuta anche la situazione politica di Manciano dopo la revoca delle deleghe della vice sindaca Valeria Bruni – continua la nota del Pd provinciale –. Considerando che siamo siamo stati tirati in causa dall’assessore Marco Galli riteniamo necessario fare chiarezza: fino a che lui siederà in Consiglio comunale accanto a Fratelli d’Italia qualsiasi dialogo politico non è ben accetto. In qualità di ex sindaco della nostra comunità politica, anche considerando che è stato uno dei principali sostenitori di Mirco Morini fin dal 2017, non accettiamo da lui nessuna lezione morale”.

“Dovrebbe essere la sua coscienza, nel rispetto in primis di sé stesso, a portarlo alle dimissioni immediate, visto il radicale sbilanciamento a destra della Giunta di cui fa parte – sottolinea il Pd -. La crisi della maggioranza e la revoca delle deleghe di Valeria Bruni riguarda solo esclusivamente l’amministrazione di Manciano. Invitiamo quindi il sindaco Morini ad assumersi tutte le responsabilità delle proprie scelte. Assistere a letture di chat private del Partito democratico, strumentalizzate dalla maggioranza per giustificare le proprie decisioni, è la dimostrazione di quanto la politica sia caduta in basso in un paese che una volta era all’avanguardia dell’intera provincia”.

“Con fiducia guardiamo al futuro e sosteniamo il faticoso lavoro che sta portando avanti il segretario Giomarelli – termina il comunicato –, al quale esprimiamo il nostro totale supporto per costruire un’alternativa valida per le prossime elezioni amministrative”.