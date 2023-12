Bilancio di previsione, Dionisi: “Il Comune non investe in cultura”

Manciano (Grosseto). Venerdì 22 dicembre, il Consiglio comunale di Manciano ha approvato il bilancio di previsione.

“Alla seduta consiliare, per la prima volta dopo le ultime elezioni, erano presenti tre gruppi consiliari, a seguito della nascita di un nuovo gruppo indipendente, dell’ex assessore Valeria Bruni, dopo la revoca delle deleghe da parte del sindaco Mirco Morini – spiega Fiorenzo Dionisi, del direttivo di Azione Grosseto e membro del comitato di Azione Orbetello –. L’ex assessore Bruni ha ben spiegato le motivazioni che hanno portato alla creazione del nuovo gruppo”.

“Il dibattito, alquanto spigoloso, ha riguardato principalmente – continua Dionisi -:

la proroga dei termini di efficacia delle previsioni contenute nel Piano operativo in scadenza al 31 dicembre 2023, ovviamente concentrato, sul Piano attuativo denominato la ‘Stellata’ Terme di Saturnia, per la realizzazione di 25 camere- suite, in struttura alberghiera. Vista l’importanza che il progetto riveste per il Comune di Manciano, sarebbe cosa opportuna che tutte le forze politiche del territorio abbiamo la possibilità di dare un contributo proattivo. Concordo, pertanto, con la richiesta avanzata dalla minoranza per la convocazione di un Consiglio comunale, con un unico punto all’ordine del giorno, al fine di un confronto produttivo per raggiungere il miglior risultato;

la modifica al regolamento comunale dell’imposta di soggiorno con l’aumento dell’aliquota di 0,50 euro con applicazione temporale annua. Al riguardo, manca la progettualità concreta per investire le risorse finanziarie aggiuntive, che verranno introitate, ovviamente, dal Comune”.

“Ricordo anche che ormai da alcuni anni non viene più fatta una rendicontazione dettagliata delle voci di spesa. E’ stato presentato un progetto di intervento sulla riqualificazione dell’edificio scolastico di Saturnia, che prevede in questa prima fase la demolizione di alcune parti della struttura con una parziale ricostruzione, purtroppo in grande ritardo – sottolinea Dionisi -; sono trascorsi tre anni dalla data della chiusura delle scuole, ciò ha comportato un forte disagio per gli 74 alunni del suddetto plesso scolastico, oltre ad un danno economico per le attività della frazione. Pertanto, visti i tempi della ricostruzione e la denatalità della popolazione, sarà difficile che le aule vengano frequentate. Cosa importante, comunque, è che la struttura sia resa agibile, in quanto patrimonio di una comunità”.

“Infine, vista la quasi totale vocazione turistica del territorio, non sono previsti purtroppo, già da diversi anni, investimenti nel settore culturale ed archeologico, per i tanti siti che insistono sul nostro territorio: cinta muraria di Saturnia, Museo archeologico di Saturnia, chiuso da tre anni, Castellum Aquarum a Poggio Murella. Spero che l’amministrazione utilizzi le risorse messe a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della cultura – termina Dionisi -, per gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro e valorizzazione, tesi alla conservazione, tutela e promozione della conoscenza delle mura storiche e del mosaico di Saturnia e del Cassero di Manciano”.