Revoca vicesindaco, la maggioranza replica al Pd: “Le motivazioni sono scritte nel verbale del Consiglio”

Manciano (Grosseto). In merito alle dichiarazioni uscite a mezzo stampa dal segretario del Pd di Manciano, la maggioranza consiliare dichiara che “tutte le informazioni sulla revoca dell’assessore Valeria Bruni sono da ricercare nel verbale dell’ultimo Consiglio comunale. Ci sorprende come il segretario del Pd, invece, non sia in linea e in comunicazione con i rappresentanti della minoranza in Consiglio e che debba cercare sulla stampa locale le risposte alla revoca, peraltro tanto chiare quanto doverose.

E ci stupisce come la segreteria del Pd non sappia perché il sindaco abbia deciso di revocare le deleghe alla Bruni considerando che in Consiglio la minoranza ha affermato di avere un rapporto stretto e costante con l’ex vicesindaco, così come il Pd. Più passa il tempo e più, invece, rimaniamo basiti del comportamento tenuto da Valeria Bruni”.