Revocata la nomina al vicesindaco, il sindaco: “Unica decisione per lavorare con serenità”

Manciano (Grosseto). Il sindaco Mirco Morini con decreto sindacale numero ha revocato la nomina al vicesindaco Valeria Bruni. Le deleghe a lavori pubblici, viabilità, politiche sociali, sanità e Protezione civile restano per adesso al primo cittadino.

«Purtroppo – dichiara Morini – quanto dichiarato ufficialmente dalla minoranza durante il Consiglio comunale di martedì 21 novembre ha intaccato la serenità all’interno della maggioranza. Ringrazio Valeria Bruni per l’impegno speso come amministratrice in questi anni e non ho nulla da eccepire sulla sua professionalità, sull’impegno e sulla passione che ha messo sempre a disposizione della comunità. Ma, come già detto, le dichiarazioni ufficiali rilasciate dalla minoranza hanno lacerato la tranquillità della Giunta comunale e della maggioranza: abbiamo chiesto delle garanzie al vicesindaco, proprio per rasserenare il clima, che non sono arrivate. Comprendiamo la difficoltà che appartiene anche ad ognuno di noi, nel conciliare la vita privata e lavorativa con l’impegno pubblico. Ma abbiamo il compito di guidare il nostro Comune e dobbiamo farlo con franchezza e tranquillità: amministrare è un impegno complesso e quindi occorre prima di tutto fiducia reciproca e la certezza di andare tutti nella stessa direzione».