La minoranza incontra i residenti della frazione: “Ecco le problematiche segnalate”

Montemerano (Grosseto). “Ringraziamo i numerosi cittadini intervenuti all’assemblea pubblica di Montemerano e rendiamo questi momenti di confronto appuntamenti fissi per coordinare i lavori della minoranza in Consiglio comunale”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il gruppo di minoranza nel Consiglio comunale di Manciano.

“E’ stata una serata molto piacevole, nella quale ci siamo scambiati opinioni ed idee sul futuro del nostro amato borgo con le cittadine e i cittadini che sono intervenuti. Sono state diverse le criticità segnalate e in qualità di rappresentanti della frazione vogliamo farcene carico portando le proposte emerse durante la riunione in Consiglio comunale attraverso una mozione consiliare”, affermano i due consiglieri comunali Hannah Lesch e Alberto Bertinelli.

“Montemerano è uno dei borghi più belli d’Italia e per questo molto frequentato e amato dai turisti, ma il vero obiettivo delle nostre azioni vuole essere quello di migliorare la qualità di vita dei nostri paesani e pretendere dall’amministrazione comunale che vengano investite più risorse comunali a favore della frazione – prosegue il comunicato della minoranza -. La viabilità e la carenza di parcheggi rappresentano il principale problema riscontrato dalla popolazione. Nel merito la minoranza, pur avendo votato a favore dell’acquisto di un terreno vicino al campo sportivo da destinare ad area di sosta temporanea, ha messo in evidenza che è necessario ampliare i parcheggi esistenti ed investire nell’area già urbanizzata in via Sano di Pietro, oltre ad una riorganizzazione complessiva della viabilità come era prevista dalla precedente amministrazione, inspiegabilmente mai portata a termine”.

“Lavorare per scongiurare la chiusura della scuola dell’infanzia e attenzionare la mancanza di spazi pubblici assegnati correttamente alle associazioni, nei quali svolgere attività sportive e laboratori per i ragazzi, rappresenta un ulteriore impegno preso dalla minoranza consiliare, che si farà portavoce anche dei problemi di decoro urbano che sono stati puntualmente segnalati. Per quanto riguarda la totale assenza di programmazione turistica, i consiglieri si faranno carico di richiamare l’assessore Caccialupi affinché dedichi più attenzione al borgo di Montemerano e alle sue attività: chiedendo di impegnare la tassa di soggiorno per la stampa di brochure e mappe, per la sostituzione della cartellonistica, per la valorizzazione degli eventi e delle attività culturali – termina la nota –, senza nascondersi dietro incomprensibili atteggiamenti che hanno il sapore amaro di infantili ripicche politiche”.