La minoranza incontra i cittadini della frazione: appuntamento in biblioteca

Montemerano (Grosseto). Domani, giovedì 23 novembre, alle 21.00, alla biblioteca di storia dell’arte a Montemerano, il gruppo consiliare “Unione dei cittadini per Manciano” si mette a disposizione della popolazione e delle associazioni in un incontro pubblico per valutare assieme le azioni da intraprendere a favore della comunità montemeranese.

“Ieri si è svolto un importante Consiglio comunale e come gruppo di minoranza riteniamo necessario continuare ad incontrare i cittadini per informarli di cosa sta accadendo nel palazzo comunale e per ascoltare le loro opinioni ed esigenze“, spiega il capogruppo Rossano Galli.