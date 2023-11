Suite alle Terme, la maggioranza: “Il segretario del Pd in stato confusionale”

Manciano (Grosseto). “Non accettiamo lezioni da nessuno, tantomeno da chi nel passato ha fatto scelte perdenti e che oggi, con poche idee e confuse, professa tutto il contrario di ciò che ha portato avanti per anni”.

Questo quanto afferma il gruppo di maggioranza, dopo l’attacco a mezzo stampa del Partito Democratico di Manciano sull’approvazione del progetto che vedrà la realizzazione di 25 suite alle Terme di Saturnia.

“L’assessorato all’urbanistica – spiega il gruppo di maggioranza -, dopo approfondite verifiche tecnico-giuridiche, ha accertato la rispondenza tra il Piano strutturale (combinato disposto tra più articoli e tabelle delle norme tecniche del Piano) e il Piano operativo, verifiche che chiunque può meglio approfondire dalla lettura dell’allegato A alla delibera di Giunta predisposto dal dirigente. La Giunta non si è fermata davanti a semplici valutazioni politiche, che comunque le competono, ma in questo caso, dopo l’adozione, la fase delle osservazioni, le controdeduzioni presentate dal proponente del Piano attuativo e le prime valutazioni alle stesse da parte del Comune, ha preso atto di una ‘continuità politica e poi tecnica della volontà di attuazione di quella specifica previsione’; previsione, questa, inserita sia nel Prg del 1998, nella variante del 2003 (D.C.C 93/2003 con pareri della C.E.C. 24/2003, C.E.C. 6224/2004, C.E.C. 6225/2004, C.E.C. 6226/2003), nell’adozione (del 2008) e nell’approvazione del Piano strutturale (del 2011) che, successivamente, nel Piano operativo vigente, così come confermato dall’ufficio urbanistica comunale.

La delibera di Giunta, propedeutica agli atti di competenza del Consiglio comunale, in ragione delle sopra ricordate valutazioni e approfondimenti tecnici, ha preso atto delle osservazioni pervenute rispetto alle quali ha indicato i criteri per rispondere alle stesse; la loro conseguente stesura da parte dell’ufficio dimostra nel contenuto la validità delle azioni intraprese da parte di questa amministrazione nell’interesse del comune e della sua popolazione. Gli atti compiuti e da compiere (vedi il prossimo Consiglio) rappresentano il giusto compimento di un’azione a tutela dei cittadini mancianesi, per garantire un corretto e necessario sviluppo del territorio”.

“Sappiamo bene – conclude la maggioranza – che troppo spesso chi non sa parla, come nel caso del segretario del Pd di Manciano, Alessandro Giomarelli, che ha screditato il nostro operato, sempre trasparente e chiaro con i cittadini”.