Fratelli d’Italia, nasce il circolo “Colline del Fiora”: nominato il presidente, ecco chi è

Pitigliano (Grosseto). È stato costituito ufficialmente, nella serata di venerdì 29 settembre, alla presenza del coordinatore regionale, onorevole Fabrizio Rossi, della senatrice Simona Petrucci e del coordinatore provinciale, Luca Minucci, il nuovo circolo di Fratelli d’Italia “Colline del Fiora”, che comprende i comuni di Pitigliano, Sorano e quello amiatino di Castell’Azzara.

La presidenza del circolo territoriale è stata affidata a Giuseppe Dominici, figura storica del mondo sindacale e della destra toscana. Gli iscritti che hanno aderito al nuovo circolo sono numerosi, presto si terrà il congresso comunale per eleggere i vari dirigenti locali. I cittadini che hanno aderito sono circa 50.

“La destra, con Fratelli d’Italia – commentano Rossi, Petrucci e Minucci -, finalmente ritorna con una propria organizzazione strutturata nel comprensorio della zona della zona sud della provincia di Grosseto, al confine con quella viterbese. Un territorio purtroppo, vista la vastità della nostra provincia, lontano dal capoluogo, ma non per questo vicino alle istanze della destra e in particolare di Fratelli d’Italia”.

“Siamo fortemente convinti che Giuseppe Dominici, che è stato nominato alla guida del coordinamento territoriale del neonato circolo, sia la persona giusta, ma soprattutto preparata, per guidare il partito in quella ‘fetta’ di territorio della nostra provincia. Pitigliano, Sorano e Castell’Azzara – spiegano Fabrizio Rossi, Simona Petrucci e Luca Minucci – formano così un unico punto di riferimento per i cittadini che si riconoscono nelle idee portate avanti da Fratelli d’Italia e dal Governo Meloni. Un circolo che si va ad aggiungere a quelli di Follonica, Orbetello, Monte Argentario, Manciano, Roccastrada, Gavorrano, Scarlino, Campagnatico, Cinigiano, Capalbio, Scansano e Massa Marittima, confermando la presenza capillare in tutta la provincia da parte di Fratelli d’Italia”.

“Sono davvero molto orgoglioso di aver ricevuto questo delicato, e al tempo stesso importante, incarico da parte dei vertici di Fratelli d’Italia – commenta Giuseppe Dominici. – Sono perfettamente consapevole che rappresentare Fratelli d’Italia in un territorio vasto come questo comporta una forte responsabilità, ma al tempo stesso anche una sfida importante per il sottoscritto. Sono pronto a fare la mia parte”.