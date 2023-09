Festival dei Borghi più belli d’Italia, la minoranza: “Persa ottima occasione, assessore prepotente”

Manciano (Grosseto). “Il borgo di Montemerano da mesi non ha il rappresentante dei Borghi più belli d’Italia in quanto l’amministrazione non ha nominato alcuno dopo le dimissioni della precedente e l’assessore al turismo compare solo su articoli di giornale fuorvianti senza alcun ritegno”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il gruppo di minoranza nel Consiglio comunale di Manciano, che replica all’assessore Caccialupi sulla partecipazione di Montemerano al Festival dei Borghi più belli d’Italia.

“L’assessore Caccialupi, oltre a confermare la sua presenza in Consiglio comunale all’appello della segreteria comunale, risulta non pervenuto, a dimostrazione di questo i suoi colleghi di Giunta dal mese di maggio stanno cercando di assumere un consulente per il settore turistico del Comune di Manciano – continua la nota -. Il Festival dei Borghi più Belli d’Italia era un’ottima occasione per coinvolgere le aziende del territorio e dare spazio e visibilità agli imprenditori che hanno reso Montemerano famoso nel mondo, invece di chiedere solo ad un consigliere delegato di portare i saluti istituzionali al presidente della Regione Toscana”.

“L’articolo violento di attacco verso un’associazione di volontariato dimostra che Caccialupi non ha ben chiaro il servizio di rappresentanza che lui è chiamato a svolgere, anzi si rivela un uomo di poca cultura, con uno scarso senso delle istituzioni e una prepotenza inaudita – termina il comunicato -. Comunque invitiamo di nuovo lui e tutta l’amministrazione comunale a partecipare all’iniziativa pubblica a Montemerano, organizzata per lunedì 18 settembre, alle 21.00, in piazza del Castello”.