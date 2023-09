Festival dei borghi più belli d’Italia, l’opposizione: “Il Comune dimentica Montemerano”

Manciano (Grosseto). “Il borgo di Montemerano non è stato valorizzato dall’assessore al turismo in occasione del festival dei borghi più belli d’Italia, perdendo una grande opportunità di promozione turistica”: Rossano Galli e i consiglieri comunali di Montemerano, nel comune di Manciano, invitano le associazioni e la popolazione in piazza del Castello, lunedì 18 settembre alle 21.00, per un confronto pubblico.

“Una grave mancanza dell’assessore al turismo Andrea Caccialupi e dell’intera amministrazione comunale di Manciano ha condannato Montemerano ad un ruolo completamente marginale all’appuntamento più importante dell’associazione dei borghi più belli d’Italia – si legge in una nota di Galli e dei consiglieri -. L’evento nazionale si svolge ogni anno a turno nelle varie regioni italiane e per questo motivo quest’anno era ancora più importante la partecipazione di Montemerano, dato che l’evento si è svolto nello scorso fine settimana a Lucignano, in Toscana”.

“La manifestazione annuale del Festival dei borghi più belli d’Italia rappresenta un momento fondamentale per la valorizzazione turistica del borgo, delle aziende e delle strutture ricettive dell’intero territorio comunale – prosegue il comunicato –. Inoltre, sarebbe stato importante veder partecipare l’amministrazione comunale al confronto e allo scambio di esperienze sulle azioni da portate avanti sul fronte della vivibilità, della sostenibilità, della promozione e del mantenimento della qualità di vita di cui tutto il comune di Manciano avrebbe tratto sicuramente solo un beneficio”.

“Siamo veramente dispiaciuti che l’assessore al turismo non abbia aderito all’evento con un allestimento con i prodotti del territorio nello stand gratuito in rappresentanza del borgo, delle sue aziende e delle sue tradizioni, come invece è sempre stato fatto negli anni precedenti, e non abbia ritenuto prioritario far partecipare il corteo storico di Montemerano alla manifestazione a Lucignano, come invece ha fatto il Comune di Pitigliano organizzando il tutto con largo anticipo. È assolutamente insufficiente aver mandato un consigliere delegato all’ultimo tuffo, mettendolo probabilmente anche in difficoltà. E’ arrivato il momento di pretendere chiarezza e di unire tutta la popolazione di Montemerano per difendere il borgo e i suoi importanti riconoscimenti ottenuti nel tempo“, dichiarano Alberto Bertinelli e Hannah Lesch.

Tutto il gruppo consiliare, guidato da Rossano Galli, si mette a disposizione della popolazione e sarà in piazza del Castello per un incontro pubblico, lunedì 18 settembre alle 21, “per valutare assieme alla cittadinanza le azioni da intraprendere a favore della comunità montemaranese”.