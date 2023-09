Pediatria, l’opposizione: “Servizio precario, Asl e Conferenza dei sindaci trovino soluzione”

Pitigliano (Grosseto). “Precari sempre più precari. Questi purtroppo sono i servizi con cui dobbiamo fare i conti quotidianamente. Ora è la volta del pediatra. Ci diranno che quassù non ci vuole venire nessuno e se qualcuno viene poi dopo un po’ se ne va”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Insieme per Pitigliano, gruppo di opposizione nel Consiglio comunale.

“E allora? I nostri bambini chi li cura – continua la nota –? Ci diranno ancora che hanno fatto un miracolo con i pediatri dell’ospedale di Grosseto che verranno a Pitigliano il lunedì due ore a settimana, dalle 10 alle 12. Noi alla promessa che verranno ci crediamo e prendiamo atto della disponibilità dei pediatri di Grosseto. Ma se un bambino ha bisogno del pediatra al di fuori di quelle 2 uniche ore di presenza del professionista, che facciamo? A chi ci rivolgiamo? A chi telefoniamo? Perché una cosa non dobbiamo dimenticare, i pediatri verranno a turno e non avranno alcuna possibilità di conoscere i nostri bambini e di assicurarci una continuità nel rapporto paziente medico. E allora cosa possiamo fare per difendete il diritto alla salute dei nostri figli?”.

“O ci rassegniamo e ricorriamo a professionisti privati pagando, oppure tutti insieme chiediamo al direttore del distretto di trovare una soluzione degna del diritto alla salute che, pur nella transitorietà, assicuri un servizio continuo e di livello. Quello che chiediamo non è poi la luna. In parole povere l’Azienda trovi un pediatra che venga a Pitigliano e segua con continuità i bambini in attesa di altre soluzioni definitive – termina il comunicato -. Siamo sicuri che la dottoressa Caldesi senz’altro troverà una soluzione. Non sarebbe male inoltre che anche la conferenza dei sindaci, di cui il sindaco di Pitigliano è presidente, prenda una posizione ferma, decisa (magari anche dura) e chieda un servizio meno precario.