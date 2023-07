Cimitero, il Pd: “Lampioni spenti e parcheggio trasformato in deposito di cassonetti”

Marsiliana (Grosseto). “Da giorni assistiamo ad una situazione non più tollerabile: il parcheggio del cimitero di Marsiliana si è trasformato in un deposito per cassonetti e non funziona più neanche l’impianto dell’illuminazione pubblica”.

A dichiararlo è Roberto Bonemei, segretario del Pd di Marsiliana, nel comune di Manciano.

“Denunciamo con forza la grande mancanza di rispetto nei confronti dei defunti e delle loro famiglie e segnaliamo che in ogni triste occasione di funerali di nostri concittadini risulta bloccato tutto il traffico per questo assurdo luogo di raccolta che occupa quasi l’intera area del parcheggio – continua la nota -. Ci domandiamo se l’assessore Vignali, o il suo consulente grossetano, davvero non trovavano un luogo migliore per smantellare i cassonetti, lasciando sporcizia e degrado proprio davanti ad un cimitero? Inoltre, segnaliamo che l’intera area è completamente al buio da giorni, questo agevola anche episodi di delinquenza e mette a rischio la sicurezza pubblica”.

“Il borgo di Marsiliana sembra una frazione abbandonata a sé stessa con soltanto un cantiere nel cuore del paese, i marciapiedi non vengono puliti da mesi, la sporcizia dilaga e ci sono molte preoccupazioni sul futuro della scuola, sulla quale si attendono rassicurazioni ed interventi certi. Chiediamo all’amministrazione comunale di prestare più attenzione al decoro dei nostri borghi, soprattutto nel pieno della stagione turistica”, conclude Roberto Bonemei.