Montemerano, Bertinelli: “Il borgo più bello d’Italia abbandonato dal Comune”

Manciano (Grosseto). “Ad oltre un anno dall’insediamento della nuova amministrazione comunale, la frazione di Montemerano non è mai stata presa in considerazione nei piani strategici e di investimento della maggioranza”.

A dichiararlo è Alberto Bertinelli, consigliere comunale di opposizione a Manciano.

“Molti problemi che attanagliano il mio paese, cercherò di elencarli uno dopo l’altro – continua Bertinelli -.

1) Viabilità: i cittadini si stanno lamentando quotidianamente della velocità con cui le auto ‘sfrecciano’ all’ interno del centro storico. Esiste una progettazione che limiterebbe questo problema. Quando verrà applicata? Mi ricordo molto bene che il comandante della Polizia Municipale Piero Rossi (montemeranese Doc) si era impegnato moltissimo per dare una nuova vita a via Fermi proponendo un senso unico nel quale si dava ‘respiro’ a tutta la zona ‘intasata’ da scambi di auto anche pericolsi. Quando verrà applicata quella decisione?

2) Parcheggi: un tema molto sentito dai residenti e turisti. Ormai dalla prima amministrazione Morini chiediamo un luogo dove si possa parcheggiare senza dover perdere ore alla ricerca di un posto che non c’è. Anche questo problema sembra sia sparito dall’agenda politica di Morini. A quando?

3) Sport: vedere il campo sportivo in quelle condizioni è davvero uno scandalo: lo stato di abbandono è totale ed è derivato da frizioni burocratiche e decisioni politiche dell’amministrazione. Tra l’altro qualche anno fa erano stati fatti investimenti importanti, una su tutte l’illuminazione. Serve quanto prima una nuova convenzione per tornare ad usare l’impianto. Fortunatamente torna dopo la pandemia la 47^ sagra della trippa dal 1 al 7 agosto. A quando gli interventi in programma?

4) Associazionismo: in paese ci sono associazioni che non anno una stanza dove riunirsi, tra l’altro ormai sono mesi che fanno richiesta di contributo per organizzare feste (tipo quella della Streghe), un appuntamento ormai di livello. Anche per questo nessuna risposta in merito, mentre altre associazioni di altri paesi il contributo è già stato assegnato. Come mai?

5) Ex mattatoio: una struttura giustamente riqualificata dalla precedente amministrazione, chiusa da tempo. Non si sente più parlare di alcuna idea per darlo in gestione o comunque valorizzarlo, anche perché è stata un’opera identificata precisamente per un centro ricreativo per giovani e abbastanza costosa. A quando l’indirizzo di tale opera?

6) Rifiuti: tra pochi giorni arriveranno i cassonetti intelligenti. Ma le persone anziane come faranno a conferire i rifiuti? Montemerano demograficamente è un paese con un’ età media avanzata, come possiamo chiedere ad una persona avanti con l’età di passare la scheda con una mano, alzare il cassonetto con l’altra e con un’inesistente terza gettare l’ mmondizia? La cosa va necessariamente rivista e va trovata un’alternativa. Quando?

7) Cartellonistica: in paese ci sono cartelli stradali e turistici tutti erosi dal sole e molti addirittura strappati, anche su questa chiedo un intervento non solo da un punto di vista estetico ,ma anche di opportunità turistica dell’assessore competente. Quando?

8) Ordinanze disattese: il sindaco Morini nel precedente mandato, insieme alla Polizia Municipale, in maniera corretta emisero un’alternativa ordinanza per tenere gli animali al guinzaglio e per la raccolta degli escrementi. A Montemerano questa cosa non viene fatta e la situazione del centro storico è fuori controllo.

9) Scuola: anno dopo anno per i motivi più disparati perdiamo pezzi fondanti di società. Dopo la chiusura delle elementari, siamo giunti al termine anche della scuola dell’infanzia, chiusa da oltre un’anno. Propongo come già fatto più volte in Consiglio comunale di studiare una progettazione dei flussi in entrata e uscita di bambini. Quali sono le future strategie? Che tempistiche avranno? Cosa dobbiamo aspettarci?”.

“Infine, ho avuto notizia inoltre che non siamo più rappresentati come Comune nei ‘Borghi più belli d’Italia’. Una nostra concittadina si sarebbe dimessa, quando verrà fatta la sostituzione? L’ ultimo servizio che Montemerano è stato donato fu nel lontano 2010 con la farmacia, la quale fu voluta fortemente dal sindaco Mecarozzi. Tanto, anzi. troppo tempo senza un segno tangibile – termina Bertinelli -. Quesiti che devono avere una risposta. Montemerano la chiede a gran voce”.