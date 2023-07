Scuola, la minoranza: “Il Comune faccia una ricognizione sugli edifici”

Manciano (Grosseto). “Abbiamo presentato una mozione consiliare per chiedere alla Giunta una doverosa ricognizione sul patrimonio scolastico del Comune di Manciano, visto che tutti gli edifici sono molto datati e non vorremmo che i nostri concittadini e i loro figli dovessero affrontare emergenze disastrose, come a Saturnia e alla materna di Marsiliana”.

A dichiararlo è Rossano Galli, capogruppo del gruppo di minoranza “Tutti per Manciano”.

“Principio fondamentale di ogni buona amministrazione è cercare di prevenire gli eventi – spiega Galli -, anzichè rincorrerli e gestire emergenze devastanti”.