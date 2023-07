Scuola di Saturnia, Dionisi: “Il Comune non ha soldi per realizzare il progetto”

Manciano (Grosseto). “Alcune considerazioni in merito al Consiglio comunale ordinario sul recupero della scuola primaria e secondaria di primo grado di Saturnia, ubicata nell’edificio scolastico, chiuso in data 14 ottobre 2021, per un problema strutturale”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Fiorenzo Dionisi, di Azione Manciano.

“All’inizio del dibattito la minoranza ha chiesto, al sindaco, una breve sospensione, per fare intervenire ed ascoltare alcuni dei numerosi cittadini della frazione presenti. Il sindaco, purtroppo, per i numerosi cittadini, non ha permesso tutto ciò – continua la nota -. Molto probabilmente, alcuni suggerimenti avrebbero aiutato la maggioranza a gestire in modo proattivo il recupero dell’edificio. L’illustrazione della parte tecnica è stata molto dettagliata sulla progettualità che comunque è, al momento, in una fase di studio che dovrebbe diventare, probabilmente, progetto definitivo entro il mese di dicembre 2023. Purtroppo, il progetto, oggetto della mozione presentata dal consigliere di maggioranza Matteo Bartolini, per essere realizzato ha bisogno di propedeutici finanziamenti adeguati e deliberati, per rendere fattibile l’impegno richiesto al Consiglio comunale: ad oggi non ci sono”.

“Durante il dibattito, è apparso chiaramente un grande ritardo sulla gestione della problematica, in particolare nella redazione di una seconda perizia tecnica. Inoltre, la maggioranza è andata in difficoltà per avere cambiato, più volte, le soluzioni della criticità, come dalla documentazione agli atti – sottolinea Dionisi -. Ancora per il terzo anno gli alunni del plesso di Saturnia dovranno usare il pulmino per raggiungere il capoluogo: un disagio non indifferente, prima di tutto per loro e poi per i genitori. Pertanto, le giuste attese dei genitori e della cittadinanza di Saturnia di vedere le scuole aperte a settembre 2023 sono svanite come il fumo. Vista la tempistica progettuale, di questi due anni, non è irrealistico pensare che quando, eventualmente sarà agibile l’edificio, non sarà più necessario svolgere l’attività scolastica per la mancanza dell’utenza che dovrebbe usufruirne”.

“Nessuna indicazione è stata comunicata sulla collocazione del Museo archeologico, ovviamente non usufruibile dal 14 ottobre 2021. Spero che il sindaco e la sua maggioranza non abbiano pensato di chiuderlo o di trasferirlo in un’altra sede del Comune. Questo i saturnini non lo permetteranno – termina il comunicato -. Conclusione: tante chiacchiere da parte della maggioranza e nessun fatto concreto per la riapertura delle scuole”.