Scuola di Saturnia, l’opposizione: “Il Comune snobba la ricostruzione”

Manciano (Grosseto). “Rimaniamo esterrefatti che il consigliere Bartolini intervenga ancora in merito al tema della scuola di Saturnia, dopo la pessima figura che ha fatto al Consiglio comunale di lunedì”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il gruppo di minoranza “Tutti per Manciano”.

“Evidentemente, dopo aver appreso che la sua mozione rischia di essere carta straccia, data l’assenza di copertura finanziaria e tempistiche certe, deve trovare un diversivo per recuperare la credibilità e confondere l’opinione pubblica – continua la nota -. Ancora una volta ricordiamo a Bartolini che ricopre il ruolo di consigliere di maggioranza e che quindi ha il compito di governare l’intero territorio comunale. Inoltre, gli ribadiamo che se la sua Giunta avesse voluto salvare la scuola avrebbe agito da tempo in maniera diversa, installando i moduli in modo da riportare i bambini a frequentare la scuola nella frazione, per non rischiare di costruire una cattedrale nel deserto”.

“Tale operazione non dipende dalla mancanza di fondi a bilancio, come vuol fare intendere Bartolini, ma da come i suoi colleghi decidono di indirizzare tali fondi: la recente destinazione di 1.200.000 euro di avanzo di amministrazione senza mettere un euro su nessuna scuola del Comune è la dimostrazione di quanto i nostri amministratori tengono al comparto istruzione – sottolinea il comunicato -. Ma evidentemente, se il consigliere Bartolini non riesce a comprendere che i suoi stessi colleghi lo stanno utilizzando facendogli presentare atti di cui non c’è alcun bisogno, in quanto le mozioni sono uno strumento utilizzato dalle minoranze, tantomeno è riuscito a comprendere le grandi preoccupazioni che hanno portato la minoranza ad astenersi nella votazione”.

“L’unica cosa che rimarrà di quel Consiglio comunale sono le offese del consigliere Bartolini rivolte ai membri dell’opposizione; perdendo completamente il controllo di sé in un Consiglio comunale verbalizzato ha dimostrato di non possedere alcune delle doti richieste ad un amministratore pubblico – termina la nota -: capacità dialettica, educazione e rispetto delle istituzioni che rappresenta”.