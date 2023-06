Urbanistica, il Pd: “Ufficio aperto solo una volta a settimana, disagi per i cittadini”

Manciano (Grosseto). “Abbiamo appreso con stupore da un post Facebook che il Comune di Manciano ha deciso di limitare ad un solo giorno a settimana il servizio al pubblico dell’ufficio urbanistica”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Alessandro Giomarelli, segretario dell’Unione Comunale del Pd di Manciano.

“Riteniamo inaccettabile far cadere sui cittadini le conseguenze di una mala gestione del settore urbanistica nella macchina amministrativa – sottolinea la nota -. Negli ultimi anni, il personale dell’ufficio comunale è andato a ridursi notevolmente per pensionamenti di dipendenti storici e sarebbe stato necessario organizzare il turn over con forze giovani, fresche e competenti, oltre a iniziare la digitalizzazione degli archivi comunali e dei procedimenti amministrativi”.

“Invece nulla di tutto questo. L’amministrazione comunale sembra ignorare il problema e, invece di vedere nel servizio al cittadino una priorità assoluta, affida l’incarico al dirigente di elaborare il piano strutturale intercomunale e chiude l’ufficio al pubblico – termina il comunicato -. Chiediamo al sindaco di rivedere immediatamente questo provvedimento”.