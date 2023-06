La minoranza incontra i cittadini: “Frazione abbandonata, tanti problemi da risolvere”

Manciano (Grosseto). “Ringraziamo i cittadini che sono intervenuti ieri all’assemblea pubblica di Saturnia; nel momento storico che stiamo vivendo stimolare la partecipazione e l’interesse dei cittadini alle problematiche locali è un dovere di ogni amministratore e in questo noi stiamo cercando di fare la nostra parte”.

A dichiararlo è Rossano Galli, capogruppo del gruppo di minoranza nel Consiglio comunale di Manciano.

“I temi toccati sono stati molteplici: dalle scuole elementari e medie chiuse da due anni, al decoro del paese e all’eliminazione dei parcheggi dei residenti, alla preoccupante assenza di flusso turistico proveniente dalle Cascate del Mulino nel centro abitato di Saturnia – spiega Galli –. Inoltre è stata segnalata la mancanza di una programmazione turistica, di un tavolo di concertazione con le strutture ricettive e di politiche che vadano oltre il termalismo per valorizzare il patrimonio naturalistico e archeologico che Saturnia potrebbe offrire”.

“È stato un piacevole momento di confronto che da parte nostra si prefigge l’obiettivo di stimolare la maggioranza a prendere queste iniziative come esempio e di indurla a costruire un dialogo con la popolazione tutta, in consessi pubblici dove non si possono raccontare diverse verità a seconda dell’interlocutore che si ha di fronte – termina Galli -. Il sindaco si dimostri all’altezza del ruolo che ricopre e venga in piazza a Saturnia a dire a tutti i cittadini la sua posizione sulla scuola di Saturnia in un consiglio comunale aperto”.