La minoranza incontra i cittadini: “Raccoglieremo richieste e necessità”

Manciano (Grosseto). Mercoledì 21 giugno, alle 21.00, il gruppo consiliare di minoranza nel Consiglio comunale di Manciano si mette a disposizione dei cittadini in un incontro pubblico a Saturnia, in piazza Vittorio Veneto.

“Purtroppo, abbiamo dovuto aspettare a lungo per organizzare questo incontro a Saturnia. Avevamo richiesto la possibilità di utilizzare la sala ‘Onorato Bartolini’ per svolgere il nostro ruolo istituzionale come gruppo consiliare, ma purtroppo l’associazione mutualistica di Banca Tema non ci ha concesso lo spazio. Quindi, con la speranza che il bel tempo finalmente dia tregua al nostro territorio, riusciamo a venire soltanto adesso nella frazione per metterci a disposizione di tutti per accogliere richieste e istanze e per un confronto costruttivo a beneficio di tutta la collettività. Invitiamo la cittadinanza a partecipare“, dichiara il capogruppo di minoranza Rossano Galli.