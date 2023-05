Consiglio comunale, il sindaco: “Minoranza abbandona la seduta perché impreparata”

Manciano (Grosseto). “Il Consiglio comunale di oggi, purtroppo, non è stato debitamente celebrato da una parte dei rappresentati dei cittadini. Infatti, la minoranza, abbandonando l’aula, ha dato riprova della propria incapacità di sedere sui banchi di un luogo che invece andrebbe sempre rispettato, un luogo che rappresenta l’espressione massima della democrazia”.

Queste le parole del sindaco del Comune di Manciano, Mirco Morini, il quale commenta ciò che è accaduto oggi in Consiglio comunale, martedì 30 maggio.

“Secondo noi – continua Morini – la minoranza non era preparata sui punti dettati dall’ordine del giorno e ha inscenato questa protesta per perdere tempo. Noi, invece, abbiamo approvato l’atto di indirizzo sull’affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, il regolamento canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e i regolamenti per la gestione integrata dei rifiuti e del centro di raccolta comunale. Inoltre, questa amministrazione comunale ha deciso in Consiglio che saranno donati 5mila euro alla Regione Emilia Romagna a sostegno della popolazione alluvionata”.